2021 yılı bekçi alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu anlamda Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, bekçi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. 2020 yılında bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayla duyurulacak.2020 bekçi alımları başvuru tarihlerini takip ederek bekçi olmak isteyenler tarihler açıklandıktan sonra başvuru yapmak istiyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.
2020 ÖNCESİNDE BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NASILDI?
2020 yılı öncesinde bekçi alım şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,
Askerliğini yapmış,
Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi.
BEKÇİ ALIMI YAŞ SINIRI NEDİR?
Bekçilik için başvuran kişilerin 18 yaş sonrasında yaş düzeltmeleri yapıldıysa eğer, düzeltme yapılmadan önceki yaşı bekçi alımı başvuru şartları ile karşılaştırılacak. Bekçi alımı yaş sınırı ise 31 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar olacak. Yukarıda da belirtildiği gibi 18 yaşından sonra yaş düzeltme yapanların işlemi, önceki yaş kabul edilecek.
BEKÇİ ALIMLARINDA HÜKÜMLÜLÜK DETAYI
Geçtiğimiz dönem bekçi alım başvuru koşulları arasında yer alan hapis durumu ile ilgili şu şekilde bilgi yer alıyordu; Altı aydan fazla hapis, ya da ağır hapis veya affa uğramış olsalar bile irtikâp, rüşvet, , dolanlı iflas, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, zimmet, ihtilas, inancı kötüye kullanmak ya da yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş olmak gerekir.
Bunun dışında ek olarak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan kişilerin bekçi alımları başvurusu kabul edilmişti. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı. Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi.