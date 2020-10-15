Ülkemizde kamu ve özelde hizmet vermekte olan bankalar bünyelerindeki personel noksanlığını karşılamak üzere duyuru yayımlarlar. Alımlar değişik pozisyonlarda yapılacak. Banka Personel alımı için adaylardan bazı şartlar talep edilecek. Öncelikle adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvuru yapabilecekler.
Bankalara Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir?
Banka Personel alımı için adaylardan bazı şartlar talep edilecek. Öncelikle adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gereklidir. Ayrıca Tecrübeli veya tecrübesiz adaylar başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda Yeni mezun adaylarda alınacağından bankada çalışmak isteyen adaylara tecrübe imkanı olacaktır.
Diğer yandan adayların 18 yaşını tamamlamış olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Takım çalışmasına yatkın olmak, Güler yüzlü olmak, Müşteri odaklı olmak, Konuya anında doğru ve kesin çözüm bulabilmek şartları aranacak.
Özel olarak ise adayların alım yapılacak pozisyona göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Pozisyonuna göre ise İngilizce biliyor olmak şarttır.
MERKEZ BANKASI:
Merkez Bankası bünyesine farklı alanlarda personel alımı yapıyor. Alımlar Güvenlik Görevlisi, uzman yardımcısı, Araştırmacı, Bilişim Personeli ve Dijital para Arge ekibinde çalışacak personel alımları yapıyor. Toplamda 135 kişilik kadro ile alım yapılacak.
Merkez bankası Personel Alımı Başvuruları: insankaynaklari.tcmb.gov.tr/
ANADOLUBANK:
Anadolubank bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde bulunan şubelerinde görevlendirmek üzere7 farklı iş lanı ile Mevduat ve Perakende Bankacılık Yönetmeni, Kobi & İşletme Bankacılığı Portföy Yönetmeni, Kredi Risk Uzmanı, Hazine Operasyon Uzmanı/Uzman Yardımcısı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, İş Zekası Yazılım Geliştirme Uzmanı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı / Kontrolör alımı yapacak.
Anadolubank Personel Alımı İş Başvuru Ekranı: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=22380&hc=T
ALBARARAK TÜRK KATILIM BANKASI:
Banka 10 farklı iş ilanı ile bünyesine, Genç Albaraka Akademisi, Kartlı Ödeme Sistemleri Operasyon Uzmanı, Kartlı Ödeme Sistemleri İş Geliştirme Uzmanı, Linux Sistem Uzmanı, Engelli Personel-Genel Başvuru, Genel Başvuru (Tüm Türkiye), Active Directory ve Mesajlaşma Uzmanı, Kıdemli Sızma Testi Uzmanı, Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, Mobil Uygulama Geliştiricisi personel alımı yapacak.
Albaraka Türk Katılım Bankası Personel Alımı Başvuruları: www.albaraka.com.tr/acik-pozisyonlar.aspx
QNB FİNANSBANK:
QNB Finanasbak bümnyesine, Tele Satış Temsilcisi, ERZURUM TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ DANIŞMANI, MÜŞTERİ GERİ KAZANIM VE TUTMA GÖREVLİSİ, PERAKENDE KREDİLER MERKEZİ İZLEME GÖREVLİSİ, İSTANBUL TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ DANIŞMANI (ÜMRANİYE OPERASYON MERKEZİ), İSTANBUL TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ DANIŞMANI (KRİSTAL KULE), ENPARA.COM ÇÖZÜM MERKEZİ MÜŞTERİ DANIŞMANI, TÜZEL SAHA SATIŞ TEMSİLCİSİ, BİREYSEL SAHA SATIŞ TEMSİLCİSİ, ENPARA.COM SAHA MÜŞTERİ DANIŞMANI ve Genel Başvuru ile çok sayıda personel alımı yapacak.
QNB Finansbank Personel Alımı İlanları: www.yenibiris.com/firma/qnb-finansbank/is-ilanlari/7227
DENİZBANK:
Denizbank yayımladığı personel alımı ilanına göre 26 farklı iş ilanı ile bünyesine, Müfettiş, Şube Operasyon Yöneticisi / Denizli Çivril Şubesi, .Net Yazılım Mühendisi, Üye İşyeri Paz. ve Ürün Yönetimi Portföy Yönetimi, Uluslararası Raporlama ve Konsolidasyon Yetkilisi, Veri Yönetişimi Uzmanı, Bireysel Danışman, Denizyatırım Risk Yönetimi Uzmanı, Mobil Satış Performans Yönetimi Uzmanı, Dış Ticaret Operasyon Uzmanı, Proje Finansmanı Yönetmeni, Mobil Satış Temsilcisi, Resmi Raporlama Uzmanı/Yetkilisi, Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi, Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi / Kayseri, Operasyonel Risk Yönetimi Uzmanı/Yetkilisi, Fon Yönetimi Operasyon Uzmanı / Yetkilisi, Muhabir İlişkileri Uzman/Yetkili, Perakende Bank. Proje Yönetimi Yetkilisi, Risk Modelleri Validasyon Asistanı, Gayrimenkul Satış-Operasyon Süreç Yönetimi Uzmanı, Bankacılık Hizmetleri Temsilcisi / Yeşilova, Bireysel Danışman, Deniz Portföy Bilgi Tekn. Koordinasyon Yetkilisi, Mobil Bankacılık Yönetmeni pozisyonlarında personel alımı yapılacak.
Denizbank Personel Alımı Başvuru Ekranı: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=16410&hc=T
BURGAN BANK:
Burganka bank 11 açık iş ilanı ile farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. Bu kapsamda alımla; Nişantaşı Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi, Yasal Raporlama ve Kamuyu Bilgilendirme Yöneticisi, Muhasebe Yetkilisi, Bakırköy Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi, DevOps ve Dijital Bankacılık Uygulamaları Uzmanı, iOS Mobil Geliştirici, Kredi Riski ve Modelleme Yetkilisi, Yazılım Uzmanı, Kıdemli Müfettiş, Proje Yöneticisi, .Net Software Developer
Burgan Bank Personel Alımı İş İlanları: www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=8735&hc=T