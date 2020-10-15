İŞKUR tarafından yapılan en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı için yoğun bir ilgi oldu. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İşte ilgili son dakika haberleri