İŞKUR tarafından yapılan en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı için yoğun bir ilgi oldu. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İşte ilgili son dakika haberleri
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR, başvuruları temizlik görevlisi pozisyonuna online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.
BÜRO MEMUR İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru iş ilanlarına başvuru yapmak İŞKUR'un üye profiline online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
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