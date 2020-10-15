Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 16.10.2020 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2020 12:18
    ABONE OL

    'dan ve

    , 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir kurumudur. Faaliyet süresi boyunca 'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR'dan temizlik görevlisi ve büro memuru alımı başladı

    İŞKUR tarafından yapılan en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı için yoğun bir ilgi oldu. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İşte ilgili son dakika haberleri

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR

    İŞKUR, başvuruları temizlik görevlisi pozisyonuna online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.

    İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    BÜRO MEMUR İÇİN BAŞVURULAR

    İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru iş ilanlarına başvuru yapmak İŞKUR'un üye profiline online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

    İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı