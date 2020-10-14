Yapılan açıklamalarda, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puan koşulu olmadan eleman alımı yapılacağına yer verildi. Çok sayıda kadroya yapılan personel alımlarına müracaatlar web üzerinden alınmaya başladı. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
BAŞVURU
İlanlara başvurular internet üzerinden alınıyor. Aşağıdaki sayfalardan başvurunuzu yapabilirsiniz.
TRT iş ilanları başvuru sayfası:
https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx
Kızılay iş ilanları başvuru sayfası:
https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
Linki kopyalayarak yeni sekmede açın ve başvurunuzu yapın.
KIZILAY İLANLARI
Kızılay'ın personel alımı ilanlarının başvuru detayları şu şekilde:
İşe Alım Uzmanı
Lisans mezunu (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri, Psikoloji, PDR ve Endüstri Mühendisliği),
İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,
İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
Tercihen aktif SAP / SF kullanım bilgisi,
Yetkinlik bazlı mülakat bilgisi ve deneyimi,
Değerlendirme merkezi uygulamaları bilgisi,
İK uygulamaları mevzuat bilgisi,
Yabancı çalıştırmaya ilişkin süreç bilgisi ve deneyimi,
Dokümantasyon yönetimi ve raporlama bilgisi,
İletişim ve sunum yeteneği,
Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği olan,
Seyahat engeli bulunmayan,
B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).
Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı
Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),
İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,
İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 (Power BI, MS Project vb.) uygulamaları bilgisi,
Tercihen aktif SAP (HR, BPC vb.) kullanım bilgisi,
Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,
İK bütçe planlama süreçleri bilgisi,
Proje yönetimi, değişim yönetimi bilgisi ve deneyimi,
Kalite ve süreç yönetimi bilgisi,
Raporlama bilgisi ve deneyimi,
İletişim ve sunum yeteneği,
Kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
Planlama yeteneği gelişmiş, sonuç odaklı,
Seyahat engeli bulunmayan,
B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).
İnsan Kaynakları İş Ortağı
Lisans mezunu (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),
İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 uygulamaları bilgisi,
Tercihen aktif SAP (HR Modülü vb.) kullanım bilgisi,
Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,
Süreç ve Kalite Yönetimi bilgisi,
İletişim ve sunum yeteneği,
Proje ve Değişim Yönetimi bilgisi ve deneyimi,
Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
Seyahat engeli bulunmayan,
B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).
Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
Lisans mezunu (Tercihen Endüstri/İşletme Mühendisliği, İstatistik, İİBF vb. bölümler),
İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,
İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
Success Factors bilgisi ve deneyimi (Performans ve Hedef Yönetimi, Kariyer, Gelişim ve Yedekleme),
Tercihen 2 dönem Performans Yönetimi Sistemi deneyimi,
Tercihen 2 dönem Kariyer ve Yetenek Yönetimi Süreci deneyimi,
Hedef Bazlı Çalışma Sistemi bilgisi,
Yetenek Programları ve Gelişim Planları oluşturma bilgisi,
İletişim ve sunum yeteneği,
Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
Seyahat engeli bulunmayan,
B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).
Doktor
Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Takım çalışmasına yatkın,
Seyahat engeli olmayan,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Sosyal sorumluluk sahibi,
Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi
Tıp Fakültesi mezunu olup Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,
Tercihen kan bankacılığının laboratuvar uygulamalarına yönelik alanlarda (kan bağışçısı tarama ve doğrulama testleri, immünohematolojik testler, kalite kontrolü) en az 3 yıllık deneyim sahibi,
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Takım çalışmasına yatkın,
Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Seyahat engeli olmayan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Psikiyatrist
Psikiyatri alanında ihtisas yapmış olan,
İlgili alanda en az iki yıl iş deneyimine sahip olan , (tercihen hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışmış olmak )
Yabancılar ve Uluslararası Koruma ve Kanunu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi,
Farklı kültür, gelenek ve inançlara saygı gösterebilme ve olumsuz çevrelerde çalışabilme becerisine sahip,
Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetli olan,
Etkili zaman yönetimi yapabilen,
Travmaya maruz kalmış kişilere hizmet verebilecek olan ,
Problem çözme becerisine sahip olan,
Danışanlarının özel hayatlarına ilişkin gizliliğe saygı gösteren ve sağlayan,
Kendi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden ve gelişime açık olan.
TRT İLANLARI
Ses Operatörü
Üniversitelerin lisans programlarından; Basın Yayın, Radyo TV, Yayın Teknolojileri alanlarından mezun olmuş,
En az 5 yıl TV ve medya sektöründe tecrübe sahibi, televizyon programlarında görev almış olan,
İstanbul'da ya da Ankara'da ikamet eden veya edebilecek olan,
Vardiyalı sistemde çalışabilecek,
Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış,
İletişimi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
Studer Vista 5 m3 ve m2 , SSL C10, Calrec Artemis ses cihazlarını en az 3 yıl kullanmış olan,
Ses yayın araç ve gereçlerini etkin bir şekilde kullanabilecek.
Videografik Operatörü
Üniversitelerin lisans programlarından; Basın Yayın, Radyo TV, Yayın Teknolojileri veya teknik okulların Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
En az 5 yıl TV ve medya sektöründe tecrübe sahibi, televizyon programlarında görev almış olan,
ORAD, VizRT vb. Videowall yansıtma programlarını en az 3 yıl kullanmış,
MS Office programlarına hâkim,
İletişimi yüksek, takım çalışmasına önem veren, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,
Vardiyalı sistemde çalışabilecek,
Çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
İstanbul ya da Ankara'da ikamet eden veya edebilecek olan,
Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olmak.
Editör
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Tercihen yayıncılık/medya sektörü tecrübesi bulunan
Editöryal yetenekleri olan
Özgün içerikler yazabilecek
Türkçe dil bilgisi çok iyi olan
Projelerimizde içerik yönetiminde etkin görev alabilecek
RTÜK kurallarına ve basın yayın ilkelerine hâkim
İnsan ilişkileri ve iletişim becerisi güçlü
Etkin zaman yönetimi yapabilen
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek
Yenilikleri takip edebilecek olan
Microsoft Office programlarını etkin derecede kullanabilen