İŞKUR işsizliği azaltmak ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla "İş başı eğitim" sistemini getirdi. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir?
GÜNCEL İLANLAR
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde: