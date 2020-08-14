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    • 23.08.2020 08:20
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    2.500 TL maaşla üzerinden 18-50 yaş şartı ile personel alımı başladı

    üzerinden farklı şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına başvuru yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. ı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

    2500 tl maaşla personel alımı başvurusu işkur'da başladı

    İŞKUR işsizliği azaltmak ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla "İş başı eğitim" sistemini getirdi. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir?

    GÜNCEL İLANLAR

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
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    Haberler Memurlar 2.500 TL maaşla İŞKUR üzerinden 18-50 yaş şartı ile personel alımı başladı
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