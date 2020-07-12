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    • 19.07.2020 16:15
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    13 Temmuz belediyelere personel alım kadroları! İŞKUR açıkladı!

    belediye personel ilanları açıklanmaya devam ediyor. şartsız 13 Temmuz İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere alımı şartları oldukça merak ediliyor. Belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketleri, il özel idareleri, SYDV 'ler ve kamu işyerlerine yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru genel şartlarını haberimizde detaylı olarak verdik.

    İŞKUR açıkladı! Belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı

    13 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
    Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    13 Temmuz İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı


    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020

    Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.07.2020

    Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.07.2020

    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 14.07.2020

    Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020

    Çorum Osmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.07.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020

    Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi 12.07.2020

    Şanlıurfa Suruç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.07.2020

    Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd Şti. 14.07.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti 17.07.2020

    İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş. 15.07.2020

    Bitlis Güroymak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020

    Kastamonu Abana Belediyesi Per. Ltd. Şti.12.07.2020

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