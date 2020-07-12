13 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.