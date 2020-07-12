13 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
13 Temmuz İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020
Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.07.2020
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.07.2020
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 14.07.2020
Muğla Bodrum Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.07.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 17.07.2020
Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi 12.07.2020
Şanlıurfa Suruç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.07.2020
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd Şti. 14.07.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Pers. Ltd. Şti 17.07.2020
İstanbul Estur Eyüpsultan Belediyesi Org. Gay. Yat. İns. Kay. Tur. San. Tic. A.Ş. 15.07.2020
Bitlis Güroymak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.07.2020
Kastamonu Abana Belediyesi Per. Ltd. Şti.12.07.2020
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