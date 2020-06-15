Orman Genel Müdürlüğü 390 geçici işçi alımı başvuruları başladı! İşte OGM ilan genel başvuru şartları

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tarafından yapılan duyuruda taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağı açıklanmıştı. Geçen hafta ilanın yayımlanması ve başvuruların bugün başlamasıyla birlikte başvuru şartları, başvuru bilgileri ve hangi alanlara alım yapılacağı merak ediliyor. İşte ilanda yer alan bilgiler

2020 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.