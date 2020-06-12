Orman Genel Müdürlüğü tarafından 390 işçi alımı yapılacak! OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2020 YILI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.

Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19/06/2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR'a yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen illere kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR Açık İş İlanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.