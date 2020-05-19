20 Mayıs güncel kamu ilanları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor.
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MEVLANA KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
MAM 2 PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SÜLÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 PERSONEL ALACAK
ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR SURLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İÇİN 45 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 İŞÇİ ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
70 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
EGE ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ELEMANI)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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112 PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
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20 Mayıs güncel kamu ilanları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor.
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2 İŞÇİ ALACAK
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26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
70 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
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11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ELEMANI)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
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24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37 PERSONEL ALACAK
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
27 PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
112 PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
20 Mayıs güncel kamu ilanları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor.
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MEVLANA KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
MAM 2 PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SÜLÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 PERSONEL ALACAK
ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR SURLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İÇİN 45 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 İŞÇİ ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
70 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
EGE ÜNİVERSİTESİ
37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ELEMANI)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37 PERSONEL ALACAK
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
112 PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
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20 Mayıs güncel kamu ilanları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor.
GÜNCEL PERSONEL ALIM İLANLARI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MEVLANA KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
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1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
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2 PERSONEL ALACAK
ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR SURLARI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İÇİN 45 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 İŞÇİ ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
70 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
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ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
11 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
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EGE ÜNİVERSİTESİ
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3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
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2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
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37 PERSONEL ALACAK
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
27 PERSONEL ALACAK
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
112 PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
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