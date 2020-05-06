Başakşehir Şehir Hastanesi iş başvurusu alınıyor mu?

Başakşehir Şehir Hastanesi bünyesine KPSS şartı aranmadan en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Şoför, sekreter, hasta kabul, çağrı merkezi personeli ve farklı kadrolara yapılan personel alımında detaylar haberimizde. Şehir hastanesine sekreter-büro personeli, şoför ve işçi alımı başvuru şartları ve ekranı sayfamızda detaylı olarak yer almaktadır.
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ba%C5%9Fak%C5%9Fehir%20%C5%9Fehir
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve müracaatınızı yapın.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
BİRİM YÖNETİCİSİ
Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),
En az 5 yıl 'Hastane Birim Yöneticisi' veya 'Proje Yöneticisi' tecrübesi bulunan,
Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,
Takım çalışmasına önem veren,
Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,
İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,
Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,
MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
Seyahat engeli bulunmayan,
Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan yönetici aramaktayız.
İstanbul'da ikamet eden ve ya edebilecek olan.
Eğitim Uzmanı
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Eğitim konusunda ve tercihen sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyimli,
İletişim ve sunum becerileri güçlü,
Stres yönetiminde başarılı ve sorumluluk bilinci yüksek,
Kişisel ve kurumsal anlamda gelişime, araştırmaya ve yeniliklere açık,
MS Office programlarına kullanıcı düzeyinde hakim,
Seyahat engeli bulunmayan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış takım arkadaşı arıyoruz.
Tıbbi Raportör
Lisans veya Ön Lisans olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve ilgili sertifikalara sahip Radyolojik Görüntüleme raporlamasının diline hakim , hızlı ve iyi derecede klavye hızıyla hatasız yazabilen , Microsoft Office programlarını çok iyi derecede bilen çalışma arkadaşları aramaktayız
İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek olan ,yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek ,hastane çalışma ortamına alışkın ,dinamik arkadaşlar tercih edilecektir