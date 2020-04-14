BİM, Migros ve ŞOK Nisan ayında personel alıyor

İlanlara ilişkin başvuru şartları da yine ilan sayfasında yer almaktadır. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.
ŞOK Marketler Personel Alımı
Toplamda 110 personel alımı yapacak olan ŞOK marketler Trabzon, Ankara, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Konya, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Bolu ve Kocaeli illerinde alımlar yapılacaktır. Farklı kadrolarda yapılacak olan alımlarda adaylar kasiyer, satış danışmanı, market elemanı, reyon görevlisi, beden işçisi ve diğer kadrolarda görevlendirilecektir. Adayların en az lise mezunu olması 22-35 yaş arasında olması ve vardiyalı çalışma durumunu sağlaması gerekmektedir.
BİM Personel Alımı
BİM tarafından yapılacak olan alımlarda, Antalya'da 1 muhasebeci, Sakarya'da 1 market elemanı, Bursa'da 1 sevkiyat görevlisi, 2 engelli beden işçisi, ,Kırklareli'nde 2 engelli beden işçisi, 3 beden işçisi, İstanbul'da 11 engelli beden işçisi, 200 kasiyer, Kocaeli'nde 1 muhasebeci alımı yapılacaktır.
Migros Personel Alımı
Migros tarafından yayınlanan alım ilanlarında İstanbul'da 20, Antalya'da ise 1 kasiyer alınacaktır. Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav,kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmakta olup en az Ortaokul mezunu ,tecrübeli ve ya tecrübesiz kişiler ilana başvurabilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar //basvuru.migros.com.tr linki veya "En Yakın mağazadan başvuru yapılabilir.
Başvuru Şekli
3 Market tarafından yapılacak olan alımlara başvuru yapmak isteyenler https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ster ilan numarası ister iş yeri ismine göre filtreli arama yaparak ilanlara ulaşabilir ve online başvuruda bulunabilir. İlanlara ilişkin başvuru şartları da yine ilan sayfasında yer almaktadır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.