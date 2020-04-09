İçişleri Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosu için sözlü sınavla 15 personel istihdamı sağlanacak. Başvuru ile ilgili detayları merak edenler bu kapsamda ilanda yer alan bilgileri incelemek istiyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 stajyer kontrolör kadrosu için başvurular 13-17 Nisan'da İçişleri Bakanlığı internet sitesinin "sınav duyurusu" bölümündeki form e-devlet şifresi ile elektronik ortamda doldurularak yapılacak.