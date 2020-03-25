SGK 1495 memur alımı yapacak işte kadrolar

SGK'YA YAPILACAK MEMUR ALIMI KADROLARI

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1495 memur alımı yapılması için atama izni verildiği bildirildi. 1495 memur alımı için merkezi atama ile ve açıktan atama ile personel alımları yapılacak kadrolar şu şekilde: