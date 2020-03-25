SGK 1495 memur alımı yapacak işte kadrolar

Cumhurbaşkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan resmi duyuruda , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine 2020 yılında 1495 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar ile başvuru detayları haberimizde.
SGK'YA YAPILACAK MEMUR ALIMI KADROLARI
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1495 memur alımı yapılması için atama izni verildiği bildirildi. 1495 memur alımı için merkezi atama ile ve açıktan atama ile personel alımları yapılacak kadrolar şu şekilde:
- Memur (Muhasebe, tahsildar, Düz memur)
- Avukat,
- Uzman yardımcısı.