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    • 20.04.2020 18:32
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    1495 memur alımı yapacak işte kadrolar

    Cumhurbaşkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Sosyal 'na memur alımı için kadro izni verdiği bildirildi.

    SGK 1495 memur alımı yapacak işte kadrolar

    Cumhurbaşkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan resmi duyuruda , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine 2020 yılında 1495 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar ile başvuru detayları haberimizde.

    SGK'YA YAPILACAK MEMUR ALIMI KADROLARI

    Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1495 memur alımı yapılması için atama izni verildiği bildirildi. 1495 memur alımı için merkezi atama ile ve açıktan atama ile personel alımları yapılacak kadrolar şu şekilde:

    - Memur (Muhasebe, tahsildar, Düz memur)

    - Avukat,

    - Uzman yardımcısı.
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