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Sağlık Bakanlığı 32 bin açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılında yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaç duyulan sağlık personeli kadroları için 32 bin alım yapılacağını Koca müjdeledi. Hangi kadrolar için alım yapılacak?

  • Memurlar
  • 24.03.2020 10:39
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 15:06
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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı hangi tarihte kadrolar...

saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı kaç personel alımı yapıyor, sorusu vatandaşlarca merak edilen konulardan birisi. Yazın yapılan 12 bin sağlık personeli atamasının sonuçlarının açıklanmasından, Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama yaptı. Sağlık personeli kadrolarına 32 bin alım yapılacağı açıklandı. Sağlık personeli alımları ile ilgili detaylar haberimizde...

32 BİN PERSONEL İÇİN 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE SÜREÇ HIZLANACAK

32 Bin Personeli, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde alma için gayret edeceğiz. Üniversitelerden sağlık bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz. Özel sektörden istifa edenleri de bakanlığa almayacağımızı bildirelim. Bu dönemi lütfen kimse sahadan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmeyelim. Sağlık Personelinin ne kadar gayretle çalıştığını biliyoruz. Küçük örnekler olsa da buna izin vermek istemediğimizi belirtmek istiyorum.

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