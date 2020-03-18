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? ı 6 bin ı ne zaman, başvuru şartları nedir?

Ülkemizde en çok tercih edilen ve talep gören mesleklerin başında gelen güvenlik koruculuğu, özellikle 2002 yılı içerisinde adayların en çok beklediği alım haberlerinin başında geliyor. 2019 yılında gönüllü olarak koruculuk görevinde bulunanlara kadro verilmişti. ında ise gönüllü koruculara kadro verilmesi gündemde. 6 bin kişi personel alımına yönelik ilanın bu yıl içinde gelmesine muhtemel bakılıyor. İlgili alıma ilişkin ilan ülkemizde pek çok vatandaş tarafından merakla beklenmekte olup ilanlar belirli periyotlarla erişime açılıyor. Detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.

  • Memurlar
  • 19.03.2020 09:44
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:26
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6 bin korucu alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?

2020 yılında 6 bin korucu alımı gündemdeki yerini almaya başladı. Korucu olurken bir taraftan uzman erbaş olabilmenin de yolu açılmış oluyor. Bu bağlamda korucu olmak önemli avantajlar sağlıyor. Korucular gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonrasında uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. Fakat çoğu zaman alımları geciken, gönüllü olarak koruculuk görevini icra eden ve haklarının iyileştirilmesini bekleyen korucuların sorunları gündemde çok az yer buluyor. Bu sorunlardan biri de hali hazırda gönüllü olarak koruculuk yapanların kadroya alınıp alınmayacağı olmakla birlikte 2020 yılı içerisinde beklenen 6 bin korucu alımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.

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