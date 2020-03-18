2020 yılında 6 bin korucu alımı gündemdeki yerini almaya başladı. Korucu olurken bir taraftan uzman erbaş olabilmenin de yolu açılmış oluyor. Bu bağlamda korucu olmak önemli avantajlar sağlıyor. Korucular gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonrasında uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. Fakat çoğu zaman alımları geciken, gönüllü olarak koruculuk görevini icra eden ve haklarının iyileştirilmesini bekleyen korucuların sorunları gündemde çok az yer buluyor. Bu sorunlardan biri de hali hazırda gönüllü olarak koruculuk yapanların kadroya alınıp alınmayacağı olmakla birlikte 2020 yılı içerisinde beklenen 6 bin korucu alımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.