Binlerce aday gözlerini Çaykur mevsimlik işçi alım sonuçlarına çevirmiş durumda. Bu bağlamda ÇAYKUR'un 830 mevsimlik işçi alımı kura çekimi sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), istihdam edeceği 830 mevsimlik işçinin kura çekimi için duyuru yayımladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi. ÇAYKUR bünyesindeki 33 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 23 bin 572 kişi arasından belirlenecek 619 işçi, engelli ve eski hükümlü için kura çekimi, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.