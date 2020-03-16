Binlerce aday gözlerini Çaykur mevsimlik işçi alım sonuçlarına çevirmiş durumda. Bu bağlamda ÇAYKUR'un 830 mevsimlik işçi alımı kura çekimi sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), istihdam edeceği 830 mevsimlik işçinin kura çekimi için duyuru yayımladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi. ÇAYKUR bünyesindeki 33 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan toplam 23 bin 572 kişi arasından belirlenecek 619 işçi, engelli ve eski hükümlü için kura çekimi, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
17 Mart Çaykur kura çekimi sonuçları 2020! Çay TV canlı yayın! Çaykur mevsimlik işçi alım sonuçları
Çaykur kura çekimi sonuçları 2020! Çaykur kura çekiminde 830 mevsimlik işçi alınacağı belirtilmişti. Koranavirüs nedeniyle kura çekimleri tedbir amaçlı seyircisiz gerçekleştirileceği açıklandı. Peki Çaykur kura çekimi sonuçları nerede açıklanacak? Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicisiz yapıldı. Spor salonuna, koronavirüs önlemleri kapsamında izleyici alınmazken, kura çekimi yerel bir televizyon kanalından canlı yayınlandı.
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