Bugünkü
Takvim

Mart ayında onlarca kuruma yapılıyor! Hangi devlet kurumlarına personel alınacak?

Yüz binlerce kişi devlet memuru olma hayali kurarak kurumlar tarafından yayımlanan güncel personel alımı ilanlarını takip ediyor. Bu kapsamda her ay kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan güncel işçi ve personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Mart ayı içerisinde istihdam edilecek personel ve işçi alımı ilanları kurumlar tarafından tek tek duyuruldu. Bu kapsamda memur olmak isteyenler hangi kurumlara alım yapılacağını merak ediyor. Peki, hangi devlet kurumlarına personel alınacak? İşte Mart ayı güncel ilanları

  • Memurlar
  • 10.03.2020 16:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:02
ABONE OL
Bu ay hangi devlet kurumlarına personel alınacak?

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından her ay belirli tarihler arasında istihdam ihtiyacına göre personel alımı yapılıyor. Mart ayı içerisinde kurumlar aracılığıyla pek çok kurum ve kuruluşta istihdam edilmek üzere yüzlerce personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ay içerisinde istihdam ihtiyacı olan kurumlar personel alımı ilanları ve kontenjanlarını duyurdu. Alım yapılacak kurum ve kuruluşları haberimizin içerisinde derledik. Peki, bu ay hangi devlet kurumlarına personel alınacak? İşte detaylar

HANGİ DEVLET KADROLARINA ALIM VAR?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 09/03/2020-13/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER PİLOTU ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 16/03/2020 – 20/03/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diğer personel alımı yapan kurumları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Mart ayında onlarca kuruma memur alımı yapılıyor! Hangi devlet kurumlarına personel alınacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri