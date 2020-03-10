Kamu kurum ve kuruluşları tarafından her ay belirli tarihler arasında istihdam ihtiyacına göre personel alımı yapılıyor. Mart ayı içerisinde kurumlar aracılığıyla pek çok kurum ve kuruluşta istihdam edilmek üzere yüzlerce personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ay içerisinde istihdam ihtiyacı olan kurumlar personel alımı ilanları ve kontenjanlarını duyurdu. Alım yapılacak kurum ve kuruluşları haberimizin içerisinde derledik. Peki, bu ay hangi devlet kurumlarına personel alınacak? İşte detaylar

HANGİ DEVLET KADROLARINA ALIM VAR?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 09/03/2020-13/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER PİLOTU ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 16/03/2020 – 20/03/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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