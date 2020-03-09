Devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce kişi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan güncel işçi ve personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Mart ayı içerisinde istihdam edilecek personel ve işçi alımı ilanları kurumlar tarafından tek tek duyuruldu. Bu kapsamda memur olmak isteyenler hangi kurumlara alım yapılacağını merak ediyor. Peki, hangi devlet kadrolarına alım var? İşte cevabı

HANGİ DEVLET KADROLARINA ALIM VAR?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 09/03/2020-13/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER PİLOTU ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 16/03/2020 – 20/03/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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