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Adaylar dikkat! Kamu kurumlarına yüzlerce yapılacak! Hangi devlet kadrolarına alım var?

Her ay olduğu gibi bu ay içerisinde de kamu kurum ve kuruluşlarına personel ve işçi alımları yapılıyor. Kurumlar aracılığıyla pek çok kurum ve kuruluşta istihdam edilmek üzere yüzlerce personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ay içerisinde istihdam ihtiyacı olan kurumlar personel alımı ilanları ve kontenjanlarını duyurdu. Alım yapılacak kurum ve kuruluşları haberimizin içerisinde derledik. Peki, hangi devlet kadrolarına alım yapılacak? İşte detaylar

  • Memurlar
  • 09.03.2020 20:04
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
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Kamu kurumunlarına yüzlerce memur alımı yapılıyor!

Devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce kişi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan güncel işçi ve personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Mart ayı içerisinde istihdam edilecek personel ve işçi alımı ilanları kurumlar tarafından tek tek duyuruldu. Bu kapsamda memur olmak isteyenler hangi kurumlara alım yapılacağını merak ediyor. Peki, hangi devlet kadrolarına alım var? İşte cevabı

HANGİ DEVLET KADROLARINA ALIM VAR?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 09/03/2020-13/03/2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER PİLOTU ALACAK

Başvuru Süresi: Başvurular 16/03/2020 – 20/03/2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diğer personel alımı yapan kurumları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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