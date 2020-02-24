ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR aracılığıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) işçi alımı yapılacak. Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvurulara dair tüm detayları yazımızda derledik. Peki, İŞKUR ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri 24 - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR ÇAYKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ikamet ettikleri ilin İŞKUR İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerinden sadece biri için iş başvurusu yapabilecekler. (Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır.