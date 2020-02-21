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alımı başladı mı? ve 2020 başvuru şartları nedir?

alımı başladı mı? Sorusu binlerce aday tarafından sorulmaya devam ediyor. Bekçi alımları ve tarafından yapılıyor. Öncelikle İŞKUR üzerinden 12 ilde ilanı yayımlandı. İŞKUR bekçi alımı ilanları , , başta olmak üzere açıklandı. İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden özel firmalar tarafından yeni bekçi alımı ilanlarında aranan başvuru şartları da aktarıldı. EGM bekçi alımı ilanları da yakın zamanda yayınlanabilir. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlanmıştı. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Türkiye’de bekçilik 1966 yılında başladı. Genel olarak bekçiler, zabıta ve kolluk görevlilerine yardımcı bir personeldir.

  • Memurlar
  • 21.02.2020 11:11
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 11:13
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İŞKUR ve EGM 2020 bekçi alımı başvuru şartları nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte bekçi alımları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan devam ediyor. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar ise genel başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları... Bekçiler kolluk güçlerinin bulunmadığı noktalarda acil önlemleri almakla sorumludurlar. 1966 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan kanun gereği bekçilerin silah kullanma yetkisi vardır.

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