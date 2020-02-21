Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte bekçi alımları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan devam ediyor. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar ise genel başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları... Bekçiler kolluk güçlerinin bulunmadığı noktalarda acil önlemleri almakla sorumludurlar. 1966 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan kanun gereği bekçilerin silah kullanma yetkisi vardır.

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