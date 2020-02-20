20 bin ek atama müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen atamasının yanı sıra bir 20 bin ek atama daha gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayı, ek atamaların tarihini araştırıyor. Öte yandan 5-22 Şubat tarihleri arasında yapılan sözlü sınava katılan öğretmen adayları ise sonuçları bekliyor. Peki, 20 bin ek atama ne zaman? 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

20 BİN EK ATAMA NE ZAMAN?

Bakan Selçuk 20 bin ek atama olacağı müjdesini verdi. Ancak atamaların hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre, 2020 yılı 20 bin öğretmen atamasının tamamlanmasının ardından ek atamaların yapılacağı düşünülüyor.

Bakan Selçuk, ek atama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti."