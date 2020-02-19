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binlerce hemşire ve ebe istihdam edecek! Ebe ve hemşire başvuru şartları nelerdir?

'nın geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruya göre ebe, hemşire ve sağlık teknikeri birçok alanda sağlık personeli istihdamı sağlayacağı duyuruldu. Bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında personel alımı yapılacak. Peki, ebe ve hemşire başvuru şartları nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı bilgileri

  • Memurlar
  • 19.02.2020 15:46
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 15:46
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Sağlık Bakanlığı binlerce hemşire ve ebe istihdam edecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada 8 bin 844 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi ilanda yer alan bilgileri ve alım yapılacak kadroları öğrenmek istiyor. Şimdilerde adaylar Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuru hakkındaki detayları sorgulamak istiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

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