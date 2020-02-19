Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada 8 bin 844 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce kişi ilanda yer alan bilgileri ve alım yapılacak kadroları öğrenmek istiyor. Şimdilerde adaylar Sağlık Bakanlığı 3 bin 476 sağlık teknisyeni alımı başvuru hakkındaki detayları sorgulamak istiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.