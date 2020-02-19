2020 yılında Jandarma'ya en az lise mezunu 4000 personel alımı yapılacak. Bu bağlamda asker olmak isteyenler ilanları ve alım şartlarını yakından takip ediyorlar. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılan kolluk kuvveti personeli alımında başvurular devam ediyor. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Astsubay olmak için liseyi bitirebilir, üniversite sınavına girebilir ve astsubaylık için istenilen baraj puanını alırsanız Astsubaylık Meslek Yüksek Okuluna girerek 2 senenin sonunda astsubay olarak göreve başlayabilir.

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