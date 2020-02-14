Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte 'emekli promosyon ücretleri' hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milyonlarca emekli vatandaş arama motorlarında güncel emekli promosyon tekliflerini incelerken SGK ve bankalar arasındaki görüşme bekleniyor. Bu kapsamda taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, Banka emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? En iyi promosyonu kim veriyor? İşte detaylar

BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK

450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...