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  • 14.02.2020 19:31
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 19:31

Taahüt süresi dolmak üzere! Banka ne kadar oldu? En iyi promosyonu kim veriyor?

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş yeni promosyon teklifleri için Mart ayını beklemeye başladı. 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş "Banka ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte bankalar tarafından sunulan güncel promosyon teklifleri

Taahüt süresi dolmak üzere!

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte 'emekli promosyon ücretleri' hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milyonlarca emekli vatandaş arama motorlarında güncel emekli promosyon tekliflerini incelerken SGK ve bankalar arasındaki görüşme bekleniyor. Bu kapsamda taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, Banka emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? En iyi promosyonu kim veriyor? İşte detaylar

BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK

450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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