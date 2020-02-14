ÖSYM sınav takvimi: KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlıklar başladı. Kamuya personel ataması yapabilmek için her yıl gerçekleştirilen KPSS sınavlarının bu yıl hangi tarihlerde uygulanacağı belli oldu. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman?

Haberler Memurlar ÖSYM sınav takvimi: KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman?