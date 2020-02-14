ÖSYM sınav takvimi: KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman?

2020 KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Bu yıl KPSS sınavlarına katılmaya hazırlanan vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. ÖSYM'nin yayımladığı 2020 sınav takviminde, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için başvuruların tarihleri açıklandı. Gözler, 2020 KPSS kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
2020 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 25-26 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.