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  • 14.02.2020 15:19
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 15:29

ÖSYM sınav takvimi: KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlıklar başladı. Kamuya personel ataması yapabilmek için her yıl gerçekleştirilen KPSS sınavlarının bu yıl hangi tarihlerde uygulanacağı belli oldu. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvurusu ne zaman başlıyor?

2020 KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Bu yıl KPSS sınavlarına katılmaya hazırlanan vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. ÖSYM'nin yayımladığı 2020 sınav takviminde, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için başvuruların tarihleri açıklandı. Gözler, 2020 KPSS kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlıyor? Lise, ön lisans, lisans KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

2020 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 25-26 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020

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