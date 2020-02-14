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  • 14.02.2020 17:26
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 17:30

tarafından personel alımı yapacak! başvuru şartları nelerdir?

Elektrik Üretim Anonim Şirketi () tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurum tarafından yapılan açıklamada "Şirketimiz Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ illerindeki iş yerimize 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi kapsamında toplam 6 Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) daimi işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Ek olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne 14 engelli daimi işçi alınacak.

EÜAŞ tarafından personel alımı yapacak!

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından personel alımı yapılacağı açıklandı. EÜAŞ'nı duyurusunun ardından ilana dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne 14 engelli daimi işçi alımı ve 6 Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) daimi işçi alımı yapılacak. İşte merak edilen tüm bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi 02.03.2020 tarihinde EÜAŞ Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7.km No:166 Çankaya ANKARA adresinde saat 14:00'da başlayacaktır.

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