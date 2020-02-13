Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı yapacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı bin 91 ebe alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI BİN 91 EBE ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.