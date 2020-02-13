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  • 13.02.2020 17:28
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 17:28

86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 86. ÖGG soruları ve cevapları burada!

Özel Güvenlik alımları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda belirli tarihler aralığında sınavlar yapılıyor. 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 86. Dönem Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları yayımlandı. Sınava katılan adaylar bu kapsamda 86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 86. ÖGG sınav soruları ve cevapları

86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 86. ÖGG sınavının sonuç tarihi merak konusu oldu. Sınava katılan adaylar 86. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevaplarını araştırırken bir yandan da arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde açıklandı. Peki, 86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları açıklandı.

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