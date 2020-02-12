26. Dönem POMEM mülakatları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM başvuruları 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yapan polis adaylarından spor mülakatlarını başarıyla tamamlayanlar 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında mülakatlara katıldılar. Polis olabilme umuduyla heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, sonuçlar ile ilgili gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için resmi tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. Dönem POMEM kapsamında lisans düzeyinde 11 bin erkek aday, önlisans düzeyinde 4 bin 300 erkek aday ve 6 bin 200 kadın aday olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.