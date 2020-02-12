Jandarma 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapıyor! JGK başvuru şartları ve alım detayları

Geçtiğimiz ay Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3 bin 550 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 4 Şubat tarihinde başlayan başvurular hakkındaki detaylar merak ediliyor. Komutanlık bünyesinde 2.427 erkek Jandarma, 342 Kadın, Personel olarak 126, İkmal olarak 72, Maliye 13, Uçak/Helikopter Teknisyeni 40, İstihkam 52, Bakım 120, Muharebe 120 ve Sağlık(Muvazzaf) 60 olmak üzere toplamda 3.550 astsubay alımı yapacak. İşte JGK başvuru şartları ve alım detayları

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması

gerekmektedir.

c. Başvurular; 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00'da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.