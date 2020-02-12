Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 26. dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni süreci bekleyenler ise başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar özellikle şu günlerde 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları...

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.