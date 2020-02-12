Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.02.2020 16:23
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 16:23

Gözler o tarihte! başvuruları ne zaman? EGM tarihi ve genel başvuru şartları nedir?

Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesinde yapılacak olan başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis olmak isteyen yüz binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda özellikle yeni yılın gelmesiyle birlikte başlayacak sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, EGM POMEM başvuru tarihi ve genel başvuru şartları nedir? İşte detaylar

27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 26. dönem sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni süreci bekleyenler ise başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar özellikle şu günlerde 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları...

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Memurlar Gözler o tarihte! 27. dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM POMEM tarihi ve genel başvuru şartları nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri