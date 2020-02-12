2020 yılının gelmesiyle beraber yeni yılda yapılacak olan bekçi alımı başvuruları için heyecan sürüyor. Alımlara dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler ise bekçi alımı başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.