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  • 12.02.2020 17:21
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:22

başladı mı? başvuruları ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte bekçi alımları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama için heyecan devam ediyor. İlk defa başvuru yapacak olan adaylar ise genel başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte genel başvuru şartları

2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

2020 yılının gelmesiyle beraber yeni yılda yapılacak olan bekçi alımı başvuruları için heyecan sürüyor. Alımlara dair Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan açıklama bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler ise bekçi alımı başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Peki, 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı gerçekleştiren EGM, bu sene binlerce bekçi alımı daha yapacak.

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