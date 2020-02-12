Jandarma 4. grup uzman erbaş alımı için çağrı zamanı oldukça merak ediliyor. MSB'nin son olarak ilkokul mezunu adaylar arasında subay, astsubay, uzman erbaş, uzman onbaşı, sözleşmeli er alımı yapılacağını açıklaması ile birlikte askeri kadrolarda istihdam edilmek isteyen adayların heyecanı artış gösterdi. Uzman erbaş ve sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin 2020 yılı içerisinde giderilmesi bekleniyor. Bu da adayların MSB tarafından gelecek açıklamalar konusundaki beklentisini artırmış durumda. Peki 4. grup uzman erbaş çağrısı ne zaman yapılır? Jandarma uzman erbaş alımı şartları haber detayında yer almaktadır.

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