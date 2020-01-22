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  • 22.01.2020 08:30
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 08:30

Mülakat yerleri açıklandı! 2020 e Devlet sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı!

mülakat yerleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-10 Ocak tarihleri arasında başvurular alınmış, adaylar sınava katılacakları yer bilgisini merakla araştırıyordu. e Devlet sistemi üzerinden sözlü sınav yerleri erişime açıldı. Peki, e Devlet giriş ile nasıl sorgulanır?

Heyecanla bekleniyordu! Açıklandı...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar 6-10 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdiler. Başvuru aşamasının ardından sözlü mülakatlara katılacak adayların sınav yerleri duyuruldu. 2020 sözleşmeli öğretmenlik alımına ilişkin tüm merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, e Devlet giriş ile sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl sorgulanır? Sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Mülakat yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav yerlerinini görüntüleyebilirsiniz.

E-DEVLET MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

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