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  • 22.01.2020 16:40
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 16:40

açıklandı! İşte 2020 ÖSYM İcra Müdür ve Yardımcılığı sonuçları sorgulama

ÖSYM tarafından tarafından gerçekleştirilen İcra Müdürlüğü sınavının sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün yapılan duyurunun ardından İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde sorgulama işlemi hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, ÖSYM İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Adalet Bakanlığı, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 28 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştı. Sınavın ardından adayların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Şimdi sınava katılan adaylar İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından tarafından gerçekleştirilen İcra Müdürlüğü sınavının sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama;

"28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2019-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ocak 2020 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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