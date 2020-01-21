Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! 2020 MEB sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri sorgulama

20 bin sözleşmeli öğretmen alım süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri heyecanla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı. Şimdi adaylar 2020 MEB sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT TARİHLERİ

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.