672 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi olmak isteyen on binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. Yakın bir süreçte açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini açıklayarak yeni yılda 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. İşte 2020 bekçi alımı genel başvuru şartları...

672 BEKÇİ ALINACAK

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisinin halen göreve devam ettiğini, bunların da 1 yıl içerisinde emekli olacağını söyledi. Bugün itibarıyla Başkent'te cadde ve sokaklarda bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevine devam ettiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın desteğini de alarak bekçilerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakalamış, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdahale etti. Yaptıkları kontrollerde 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ecstasy, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak."

672 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

672 bekçi alımı başvurularına dair henüz henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.