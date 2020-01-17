Bekçilik yedek aday sonuçları ne oldu? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. ve 2. dönem kapsamında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Bekçi olabilmek umuduyla sözlü mülakatlara katılan adaylardan sonuçlara göre yedek olarak belirlenenler, yedek sonuçlarını bekliyor. Peki, bekçilik yedek aday sonuçları ne oldu? 2019 1. ve 2. dönem bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK YEDEK ADAY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacak.

Bekçilik yedek aday sonuçları henüz açıklanmadı.