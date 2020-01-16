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  • 17.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:15

2020 yılı subay maaşları ne kadar? ve açıklaması

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan ilana göre 2020 subay alımları başlayacak. Jandarma ve 'nde görev yapmak isteyen kadın yada erkek subaylar için başvuru şartları da belli oldu. Peki 2020 jandarma subay alımları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? Subayların 2020 yılında ortalama en düşük maaşlarının 5.000 TL. civarında olduğu ve rütbe/kıdem ilişkisi ile birlikte görev yaptığı birliğe (tazminatlara) göre maaşı yükselmektedir. Subay olmak isteyenler için Subay nasıl olunur, 2020 yılında subaylık şartları nelerdir tüm sorulara devlet destekli olarak yanıt vermeye çalıştık.

JGK ve Sahil Güvenlik Akademisi subay alımı yapıyor

Her Türk Asker Doğar sözü gereği Her Türk gencinin hayalidir subay olmaktır. Tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan gençlerin subay olma hakkı vardır. Ocak ayı ile birlikte binlerce vatandaş JGK ve Sahil Güvenlik Akademisi subay alımı ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında subay olarak görev yapmak isteyenler için ilan bugün yayınlandı. Başvuru yapma seçeneği sadece internet olarak belirlendi. Yayınlanan ilanda ise başvuru tarihleri olarak 16 Ocak 2020 ve 31 Ocak 2020 arası günler olarak belirtildi.

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