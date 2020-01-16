Her Türk Asker Doğar sözü gereği Her Türk gencinin hayalidir subay olmaktır. Tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan gençlerin subay olma hakkı vardır. Ocak ayı ile birlikte binlerce vatandaş JGK ve Sahil Güvenlik Akademisi subay alımı ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında subay olarak görev yapmak isteyenler için ilan bugün yayınlandı. Başvuru yapma seçeneği sadece internet olarak belirlendi. Yayınlanan ilanda ise başvuru tarihleri olarak 16 Ocak 2020 ve 31 Ocak 2020 arası günler olarak belirtildi.

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