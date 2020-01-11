MSÜ geç başvuru ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) kısa bir süre kaldı. 7-10 Ocak tarihleri arasında alınan başvuru işlemlerinin ardından sınava hazırlıklar hız kazandı. Bu tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuru gününün beklemeye başladılar. Peki, MSÜ geç başvuru ne zaman? 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı şartları nedir? İşte cevaplar...

MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 MSÜ geç başvuru işlemleri 25 Şubat 2020 tarihinde alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 MSÜ geç başvuru ücreti 150,00 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.