Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 225 işçi alımı yapılacağı açıklandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı personel alımı ile ilgili detaylar ilanın yayımlanmasının ardından belli oldu. Vatandaşlar bu kapsamda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Saraylar sürekli işçi alımı için adaylar başvurularını 12 Ocak 2020 tarihi saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular İnternet üzerinden yapılacak, elden veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://millisaraylar.istanbul.edu.tr/ internet adresinden yapılacaktır. Başvuru formuna eklenecek fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak. Adaylar, diploma veya mezuniyet belgesinin sureti veya e-devlet çıktısını (yurtdışında okuyanlar denklik belgesini) başvuru formuna eklemeleri gerekiyor.