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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 08:50

nasıl yapılır? 2020 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO başvuru şartları nedir?

MSÜ başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO için başvuru şartları belli oldu. Askeri öğrenci belirlemek için gerçekleştirilen MSÜ ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM giriş ile MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO başvuru şartları nedir?

MSÜ başvuruları başlıyor! İşte şartlar..

MSÜ başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvurular bugün başlıyor. ÖSYM tarafından alınacak başvurulara dair detaylar yayımlanan kılavuz ile birlikte belli oldu. Bu yıl gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladılar. MSÜ başvurularında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, ÖSYM giriş ile MSÜ başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO başvuru şartları nedir? İşte yapmanız gerekenler…

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MSÜ-2020 başvuruları 7 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecekler.

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