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  • 07.01.2020 10:23
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:26

2020 yılında 76 kamu kurumuna personel alacak! İşte başvuru şartları

Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Aynı zamanda Türkiye İş Kurumu () 07 Ocak 2020 tarihi itibari ile yeni kamu iş ilanları yayınladı. İŞKUR, kendi sayfası üzerinden, 31 kamu kurumu ve 45 il-ilçe belediyesi olmak üzere toplamda 76 devlet kurumunun toplamda 2400 personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımları KPSS’li ve KPSS şartsız olarak yapılacak olup, bazı kamu kurumları ve belediyeler, engelli kadrolarına da personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte kadrolar ve ilanlar...

76 kamu kurumuna personel alınacak

Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de özel sektörde istihdam seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Bir yandan Türkiye İş Kurumu bugün kendi internet sayfası üzerinden 76 kamu kurumunun ve il-ilçe belediyesinin personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, kamu kurumlarında ve belediyelerde daimi olarak istihdam etmek üzere engelli ve engelsiz kadrolara atanmak üzere, KPSS 50, 60, 70 ve 75 taban puan şartı ile ve KPSS şartsız olarak 2400 personel alımı yapılacağı belirtildi. Hangi devlet kurumlarına personel alımı yapılacağına dair liste, haber içeriğinde verilmiştir.

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