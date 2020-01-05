PTT 55 bin 2020 personel alım ile ilgili yeni gelişmeler adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı sorusunu birbirlerine soruyorlar. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 2020 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu heyecanla bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. Resmi Gazete'nin yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı.

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