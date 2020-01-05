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  • 06.01.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:01

2020 yılı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? başvuru şartları Resmi Gazete'de!

2020 Yılı personel alımları ne zaman başlayacak sorusu oldukça merak edilen konular arasında! Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT, ihtiyaç oldukça personel alımı yapıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre eski yıldan boş kalan kadroların 2020 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel alımı hakkında Resmi Gazete'de yönetmelik yayınlandı. İşte başvuru şartları

PTT 55 bin 2020 personel alım başvuru şartları Resmi Gazete'de!

PTT 55 bin 2020 personel alım ile ilgili yeni gelişmeler adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı sorusunu birbirlerine soruyorlar. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 2020 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu heyecanla bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. Resmi Gazete'nin yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı.

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