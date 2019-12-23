TYP nedir, TYP katılım şartları nelerdir? Binlerce vatandaş kendilerine iş imkanı sağlayan İŞKUR personel alım ilanlarını devamlı araştırıyor. İŞKUR resmi internet sitesinden personel alımı yapılacağına dair açıklamaları veriyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir. Detaylar takvim.com.tr'de

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