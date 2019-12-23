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  • 23.12.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:49

EGM açıkladı! 85. Dönem ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sonuç tarihi...

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 85. Dönem kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. EGM tarafından sonuç tarihi duyuruldu. Peki, 85. Dönem ? İşte ÖGG soruları ve cevapları görüntüleme...

Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 85. Dönem Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, 85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 27 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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