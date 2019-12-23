Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem bekçilik mülakat aşamaları tamamlandı. İlk aşama yazılı ve ikinci aşama spor mülakatlarını geçen adaylar üçüncü yani son aşama olan sözlü mülakatlara 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında katıldılar. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.