KPSS şartsız PTT personel alımı ile ilgili Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Bu bağlamda vatandaşlar dikkatini PTT personel ilanlarına çevirmiş durumda. PTT personel alımı ilanını dört gözle bekleyen adaylar ilanın ne zaman yayımlanacağını merak ediyorlar. PTT personel alımlarıyla ilgili açıklanan yönetmelikte yaş ve mezuniyet şartı, kadrolar ve bölümler detaylı olarak verilmektedir. Haberimizde ayrıca tablo olarak bilgileri verdik. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentiler arttı. İlanın yakın zamanda yayında olması bekleniyor. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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