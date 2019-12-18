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  • 18.12.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 17:29

personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? ne zaman yapılacak?

27 Kasım tarihinde başlayan 1000 personel alımı başvuruları 06 Aralık tarihinde sona erdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımına başvuruda bulunan vatandaşlar başvurunun üzerinden belirli bir süre geçmesinin ardından ASDEP personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ne zaman yapılacak? İşte ASDEP alımlarına ilişkin bilgiler...

ASDEP personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 ASDEP personel alımı başvurularının Aralık ayının başında sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. İlana başvuruda bulunan on binlerce kişi ASDEP personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Aynı zamanda ASDEP sözlü sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

ASDEP PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde saat 14.00'da Bakanlığımız Emek yerleşkesi Reşat Moralı toplantı salonunda (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA) yapılacaktır." diye belirtti. Kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin İnternet sayfasından duyuruları takip etmesi gerekmektedir." denildi.

ASDEP KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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