Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında sözlü mülakatlar 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Mülakatların üzerinden iki ay geçmesi ve sonuçların henüz açıklanmamış olması il birlikte adayların meraklı bekleyişi arttı. Polis Akademisi'nin duyurular sayfasını yakından takip eden adaylar, gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.